Huawei готовит к запуску на 4 сентября FreeClip 2 и новый компактный планшет

Huawei может анонсировать сразу несколько новинок в начале сентября: обновлённые наушники с клипсой FreeClip 2 и небольшой премиальный планшет. Информация о будущих устройствах появилась в Weibo от проверенных инсайдеров и может относиться к презентации вместе с трифолд-телефоном Mate XTs.

Согласно утечкам, FreeClip 2 (модель T0027) планируется представить в сентябре. Компания подтвердила проведение мероприятия 4 сентября, что усиливает предположения о включении наушников в анонс. Первая версия FreeClip вышла в декабре 2023 года по цене 1 299 юаней (~180 долларов). Ожидается, что новинка предложит улучшенное качество звука, более эффективное шумоподавление и ускоренную беспроводную передачу, включая поддержку стандарта Nearlink с высокой скоростью передачи данных.

Дизайн с «C-bridge» сохранится для удобства, а цветовые варианты пополнятся новыми оттенками — Feather White, Modern Black и Denim Blue. Источники также намекают на значительное улучшение шумоподавления.

Кроме того, ожидается выход компактного планшета с диагональю 8,8 дюйма, ориентированного на портативность без потери производительности. Также компания готовит MatePad 11.5 (2025) с LCD-дисплеем 120 Гц (2456×1600), процессором Kirin 8020 и аккумулятором 10 100 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт. Толщина планшета составляет 6,1 мм, вес — 515 г, а цена ожидается около 400 долларов. Цветовые варианты включают Space Gray, Island Blue, Frost Silver и Feather Sand Purple.

FreeClip 2 будет конкурировать с JBL Sense Pro, а 8,8-дюймовый планшет нацелен на рынок iPad Mini, что говорит о планах Huawei расширять экосистему как нишевыми, так и массовыми устройствами.