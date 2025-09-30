Huawei готовит к выпуску смарт-часы с круглосуточным мониторингом давления в Индии

Huawei готовится представить новые смарт-часы на рынке Индии. По данным утечек, устройство получит расширенные функции отслеживания здоровья, которые редко встречаются в носимых гаджетах. Согласно тизеру, компания может выпустить модель, уже доступную в других странах, а официальное объявление ожидается в ближайшее время.

Тизер показывает силуэт часов на фоне красной линии, напоминающей ЭКГ, с подписью о контроле артериального давления с запястья. Ранее глобально компания представила Huawei Watch D2 в сентябре 2024 года, сертифицированные для непрерывного мониторинга давления, и именно эта модель, вероятно, появится в Индии.

В отличие от обычных смарт-часов, которые отслеживают только пульс и SpO₂, Watch D2 использует ультратонкий физический воздушный манжет для амбулаторного измерения давления (ABPM), позволяя проводить замеры в установленные интервалы, во сне или в разных положениях тела.

Часы также поддерживают ЭКГ-анализ, проверку эластичности сосудов, мониторинг дыхательной системы и стресс-уровня. С помощью одного касания устройство может измерять до девяти показателей и формировать подробный отчет о состоянии здоровья. Смарт-часы оснащены более чем 80 тренировочными режимами, GPS, NFC и совместимы с Android и iOS.

Модель имеет AMOLED-дисплей диагональю 1,82 дюйма, защиту IP68, несколько сенсоров и до 6 дней работы без подзарядки при обычном использовании; с включенным ABPM батареи хватает примерно на сутки.