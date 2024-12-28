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Huawei готовит к выпуску Pura 80 Ultra с мощной камерой

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Huawei, похоже, готовится представить Pura 80 Ultra, новый флагманский смартфон, который станет преемником модели Pura 70 Ultra, выпущенной в апреле.

Недавние слухи из Китая раскрыли ключевые характеристики камеры, на которые сделан акцент в новом устройстве, ориентированном на любителей фотографии.

Сообщается, что Pura 80 Ultra будет оснащён основной камерой на 50 Мп с 1-дюймовым сенсором и переменной диафрагмой, а также 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и перископическим зум-объективом с сенсором 1/1,3 дюйма.

Однако это информация основана на прототипах, и характеристики могут измениться до начала массового производства.

Официальный запуск ожидается во втором квартале 2025 года, вероятно, в апреле, чтобы продолжить традицию выпуска серии.

 

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