Huawei готовит к выпуску фитнес-трекер Band 10 и новые наушники

Huawei может вскоре расширить свою линейку носимых устройств, так как появилась информация о возможном выпуске фитнес-трекера Band 10 и новых наушников-вкладышей в марте. Официальных подтверждений от компании пока нет, но источники на Weibo намекают на эти новинки.

Согласно данным инсайдера FixedFocusDigital, релиз устройств может состояться в следующем месяце, однако есть вероятность переноса на апрель. Также сообщается, что Band 10 и наушники могут быть представлены вместе со складным смартфоном Pocket 3.

Фитнес-трекер Band 10 уже зарегистрирован в глобальных базах данных, что указывает на его скорый выход на рынок. Ожидается, что он будет представлен в двух вариантах и будет защищен от воды и пыли по стандарту IP68.

Что касается новых наушников с кодовым названием «Arc», то они могут стать новым форм-фактором в линейке Huawei, предлагая более удобный дизайн по сравнению с текущими моделями. Ожидается, что наушники могут debut под названием «FreeArc».

Пока информация о Band 10 остается скудной, можно вспомнить характеристики его предшественника, Band 9, который имеет 1,47-дюймовый HD-дисплей AMOLED, 9-осевой датчик IMU и функции мониторинга здоровья, такие как отслеживание сердечного ритма и сна. Band 9 также поддерживает 100 режимов тренировок и водонепроницаемость до 50 метров.