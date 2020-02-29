Huawei готовит к выходу бюджетные 5G-флагманы серии Nova

Huawei готовит к презентации новую линейку смартфонов серии Nova, причем она будет предлагаться с поддержкой сетей пятого поколения.

По данным авторитетного сетевого информатора, китайская компания готовится к презентации и старту продаж смартфонов — Nova 7 5G, Nova 7 SE 5G и Nova 7 Pro 5G.

Скорее всего в аппаратах установят процессор Kirin 990 и 5G модем собственной разработки — Balong 5000.

Но не исключается, что в младшей версии серии Nova «сердцем» станет MediaTek Dimensity 800.

Презентация новых Huawei Nova состоится в апреле, а вот в марте компания покажет Huawei P40 и P40 Pro.