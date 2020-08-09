Инсайдер Эван Блэсс (Evan Blass) опубликовал сообщение, в котором раскрываются новинки, готовящиеся к выходу от китайской компании Huawei.

Если верить источнику, Huawei готовит к презентации сразу семь новинок, среди которых не только смартфоны, но и умные часы и аксессуары.

Ожидаемой новинкой является второе поколение складного смартфона Huawei Mate X2, проект разработки которого носит кодовое название Teton.

Еще к выходу запланирован смартфон Huawei Y9a. Его кодовое название Franklin. Обновится и серия смартфонов Huawei Nova, в которой будет две модели.

Кроме этого, в Huawei планируют представить умные часы Watch Fit, и вывести на рынок новые беспроводные наушники с внутренним названием Mermaid.

Наряду с этим инсайдер сообщил, что у смартфона Huawei Mate 40 Pro из коробки будет установлена операционная система EMUI 11, тогда как более простая модель получит EMUI 10.x.