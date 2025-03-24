Huawei готовит флагманские телефоны Pura 80: опубликованы подробности

Согласно сообщениям, Huawei разрабатывает новую серию флагманских смартфонов Pura 80 для китайского рынка. Надежный источник, известный как Digital Chat Station, поделился подробностями об инженерном прототипе Huawei Pura 80 Pro. Устройство, как сообщается, будет иметь плоский дисплей и улучшенную камеру.

Huawei Pura 80 Pro тестируется с 6,78-дюймовым OLED-дисплеем LTPO, разрешением 1,5K и ультратонкими рамками, что означает отказ от изогнутых экранов, которые были у предыдущих моделей. Ожидается, что телефон будет работать на новой версии HarmonyOS Next.

По данным утечки, Pura 80 Pro будет оснащён 50-мегапиксельным основным датчиком Sony IMX989 с переменной диафрагмой, что сделает его одним из немногих смартфонов с таким датчиком в категории Pro.

Основная камера будет дополнена 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 50-мегапиксельной перископической телеобъективной макрокамерой. Все три сенсора получат специальный цветовой фильтр RYYB для улучшения работы в условиях низкой освещенности.

Согласно инсайдеру, серия Huawei Pura 80 может быть представлена во втором квартале этого года, хотя характеристики прототипа могут ещё измениться.

Кроме того, Huawei сегодня представит новый складной телефон с нестандартным экраном формата 16:10, который, как ожидается, станет первым устройством с предустановленной HarmonyOS Next.