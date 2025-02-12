Huawei готовит большое обновление HarmonyOS NEXT

Huawei анонсировала обновление HarmonyOS NEXT для своих устройств, выпущенных в 2025 году, включая складной телефон Mate XT. Обновление будет доступно в марте 2025 года.

Инсайдер сообщил, что Mate XT скоро получит новое программное обеспечение, а также обновление Petal Maps до версии 1.7.0.301, что указывает на добавление функций HarmonyOS NEXT для улучшенной навигации.

Ожидается, что в марте также обновятся другие устройства, включая смартфоны серии Nova и планшеты MatePad.

Mate XT будет запущен на мировом рынке 18 февраля, и, возможно, будут представлены другие продукты.

Устройство имеет уникальный механизм складывания с тремя экранами, тройную камеру с основным объективом на 50 Мп и различные функции искусственного интеллекта, которые могут быть улучшены с обновлением.

Источник: huaweicentral