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Huawei готовит большое обновление HarmonyOS NEXT

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Huawei анонсировала обновление HarmonyOS NEXT для своих устройств, выпущенных в 2025 году, включая складной телефон Mate XT. Обновление будет доступно в марте 2025 года.

Инсайдер сообщил, что Mate XT скоро получит новое программное обеспечение, а также обновление Petal Maps до версии 1.7.0.301, что указывает на добавление функций HarmonyOS NEXT для улучшенной навигации.

Ожидается, что в марте также обновятся другие устройства, включая смартфоны серии Nova и планшеты MatePad.
Mate XT будет запущен на мировом рынке 18 февраля, и, возможно, будут представлены другие продукты.

Устройство имеет уникальный механизм складывания с тремя экранами, тройную камеру с основным объективом на 50 Мп и различные функции искусственного интеллекта, которые могут быть улучшены с обновлением.

 

Источник: huaweicentral

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