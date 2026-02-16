Главная » Новости

Huawei FreeBuds Pro 5 выйдут на глобальный рынок 26 февраля перед MWC 2026

Компания Huawei представит свои новые беспроводные наушники FreeBuds Pro 5 международной аудитории 26 февраля в Мадриде, Испания, за несколько дней до начала выставки Mobile World Congress 2026 в Барселоне. Наушники дебютировали в Китае в ноябре прошлого года и теперь выходят на мировые рынки с рядом технических улучшений по сравнению с предыдущей моделью.

FreeBuds Pro 5 оснащены двухдрайверной аудиосистемой в каждом наушнике для высокой четкости и глубины звучания. Технология Huawei NearLink обеспечивает передачу аудио без потерь со скоростью до 4,6 Мбит/с. Поддерживаются кодеки AAC, SBC, LDAC и L2HC, что гарантирует совместимость с широким спектром устройств.

Система активного шумоподавления значительно улучшена и, по заявлениям компании, работает втрое эффективнее, чем у предыдущей модели. Это стало возможным благодаря усовершенствованным микрофонам и чипсету Kirin A3, который обрабатывает звук и снижает фоновый шум.

Наушники имеют вставной дизайн с «ножкой» и компактный футляр в форме камешка для зарядки. Степень защиты IP67 обеспечивает пыле- и влагостойкость. При включенном шумоподавлении наушники работают до 5 часов на одном заряде, а с учётом зарядного футляра общая автономность достигает 33 часов.

Цены и сроки глобальных продаж пока не раскрываются; эти данные будут представлены на мероприятии в Мадриде.

