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Huawei для Китая выпустила спецверсию флагманских часов Watch GT 5

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Huawei представила новые часы Watch GT 5 в рождественской расцветке. Модель доступна в четырёх цветах: красном, военном зелёном, тёмно-зелёном и розовом. Часы имеют спортивный вид и оснащены ремешками из фторэластомера.

Huawei для Китая выпустила спецверсию флагманских часов Watch GT 5

В Германии покупатели могут выбрать часы с двумя ремешками. Например, для зелёных часов предлагаются зелёный и чёрный ремешки, а для красных — красный и белый. Также в комплекте идут наушники Freebuds 5i и расширенная гарантия на 3 года.

Часы стоят 259 евро, но вариант в розовом цвете поступит в продажу 11 декабря. Технические характеристики часов остались прежними, с новыми функциями, такими как система TruSense для мониторинга здоровья и функция «Эмоциональное благополучие», которая отслеживает настроение и уровень стресса.

Huawei для Китая выпустила спецверсию флагманских часов Watch GT 5

Часы обеспечивают 14 дней автономной работы и предлагают уникальные функции, включая маршруты в реальном времени и возможность делать скриншоты.

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