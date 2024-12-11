Huawei для Китая выпустила спецверсию флагманских часов Watch GT 5

Huawei представила новые часы Watch GT 5 в рождественской расцветке. Модель доступна в четырёх цветах: красном, военном зелёном, тёмно-зелёном и розовом. Часы имеют спортивный вид и оснащены ремешками из фторэластомера.

В Германии покупатели могут выбрать часы с двумя ремешками. Например, для зелёных часов предлагаются зелёный и чёрный ремешки, а для красных — красный и белый. Также в комплекте идут наушники Freebuds 5i и расширенная гарантия на 3 года.

Часы стоят 259 евро, но вариант в розовом цвете поступит в продажу 11 декабря. Технические характеристики часов остались прежними, с новыми функциями, такими как система TruSense для мониторинга здоровья и функция «Эмоциональное благополучие», которая отслеживает настроение и уровень стресса.

Часы обеспечивают 14 дней автономной работы и предлагают уникальные функции, включая маршруты в реальном времени и возможность делать скриншоты.