Huawei App Market добавляет зону HarmonyOS, в которой перечислены приложения, совместимые с новой ОС

Китайский технологический гигант Huawei официально выпустил новейшую операционную систему HarmonyOS 2 для ряда продуктов. Благодаря этому новейшее программное обеспечение компании теперь доступно и на смартфонах.

Теперь Huawei намерена продвинуть новую операционную систему HarmonyOS 2 на свои смартфоны, планшеты и несколько других устройств, начиная с серии Huawei Mate 40, серии Mate 30, серии P40 , Mate X2, серии Nova 8, MatePad Pro и других.

С HarmonyOS Zone в магазине приложений Huawei пользователям операционной системы становится проще находить и устанавливать совместимые приложения. Пользователи могут искать «HarmonyOS» или «HongMeng» в App Marketplace, чтобы найти выделенную зону. Приложения, созданные для HarmonyOS, помечены «HMOS» в углу значка.

Китайский гигант прилагает все усилия, чтобы добавить новые функции во внутреннюю операционную систему и упростить сторонним разработчикам создание приложений для этой платформы. Во время представления этой новой ОС компания Huawei заявила, что планирует обновить 100 устройств и может потребоваться до первого полугодия 2022 года, чтобы завершить процесс.

К концу этого года компания планирует запустить более 300 миллионов устройств под управлением HarmonyOS (или HongMeng OS, как ее называют в Китае).

Источник — Astera.ru.