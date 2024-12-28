Huawei анонсировала запуск инновационного складного планшета в 2025 году

Компания Huawei заявила, что в 2025 году выпустит продукты, которые «выходят за рамки воображения». Одним из таких нововведений может стать складной планшет, который объединит складной экран и функции ПК.

Согласно информации от инсайдеров, этот динамичный планшет сможет заменять собой компьютер и, вероятно, будет работать на HarmonyOS. Это может привести к созданию нового формата для ноутбуков и уникального пользовательского опыта.

Точные характеристики устройства пока не раскрыты, но ожидается, что его цена составит около 10 000 юаней, что может измениться в зависимости от параметров.

Председатель Huawei Consumer Business Group Юй Чэндун отметил, что в следующем году компания представит неожиданные продукты, включая, возможно, складной смартфон.

В этом году Huawei уже удивила пользователей своим трёхскладным телефоном Mate XT, что сделало её первым производителем таких устройств.

Ожидается, что новый складной планшет станет ещё одним шагом к созданию инновационных продуктов, которые впечатлят пользователей своей функциональностью и дизайном.