Huawei анонсировала дебют инновационного продукта в марте

Huawei подтвердила, что в марте этого года представит свой первый «самый инновационный» продукт. Компания готовит несколько новых устройств, среди которых есть шедевр, способный вызвать большой интерес на рынке.

Юй Чэндун, председатель Consumer Business Group Huawei, обещал «невероятные» продукты на 2025 год и поделился планами на предстоящий год во время презентации. Хотя конкретные детали о новых устройствах не раскрыты, он заявил, что в следующем году появятся «продукты, которые никто не может себе представить».

В недавнем заявлении Юй подтвердил, что ожидается выход уникального устройства в марте, которое станет привлекательным для покупателей. Он упомянул, что это устройство будет настолько интересным, что люди будут стремиться его купить.

В 2024 году Huawei представила свой тройной складной смартфон Mate XT, который получил большую популярность. В этом году также могут появиться более интересные устройства. Юй случайно упомянул слово «мобильный телефон», что наводит на мысль, что предстоящий продукт может быть новым смартфоном.

Некоторые источники предполагают, что это будет Pocket 3 — складной смартфон с необычными характеристиками. Он должен стать серьезным конкурентом для других моделей на рынке. Однако Huawei пока не подтвердила эту информацию, и детали станут известны в ближайшие дни.