Huami представила новый бренд Zepp на замену Amazfit

Amazfit, принадлежащая Huami, является известным производителем умных носимых аксессуаров, но недавно компания решила переименовать себя в Zepp. Помимо нового названия и логотипа, для нынешних владельцев носимых устройств Amazfit ничего не меняется. Однако в будущем любые будущие продукты, выпускаемые компанией, будут производиться под брендом Zepp. Первые носимые устройства под новым брендом — Zepp E Square и Zepp E Circle. Эти новые умные часы считаются полноценными устройствами для оздоровления, предлагая отслеживание сна, мониторинг сердечного ритма и мониторинг насыщения крови кислородом (с датчиком SpO2).

Zepp E выпускается в двух вариантах исполнения: Zepp E Circle и Zepp E Square. По сути, это одни и те же устройства, но у них немного разные размеры и форма экрана. Circle имеет 1,28-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 416 × 416, в то время как Square оснащен большим 1,65-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 348 × 442. Оба дизайна выполнены из нержавеющей стали, но ремешки из разных цветов и из разных материалов. В то время как Circle и Square предлагают кожаный ремешок цвета «Polar Night Black» или «Moon Grey» и ремешок из фторэластомера цвета «Черный оникс», Square получает уникальный кожаный ремешок «Deep Sea Blue», а также ремешок из фторэластомера «Pebble Grey» и «Metallic Black Special Edition», в то время как Circle получает собственный уникальный фторэластомерный ремешок «Ice Blue» и «Специальное издание Champagne Gold».

Одной из особенностей Zepp E является возможность отслеживать стадии сна владельца, включая легкий сон, глубокий сон, быстрое движение глаз (REM) и время бодрствования. Устройства могут даже контролировать ваш сон. Затем Zepp предоставляет пользователям оценку сна, которую пользователи могут использовать, чтобы предпринять действия по улучшению качества сна.

Умные часы также оснащены датчиком сердечного ритма, который широко распространен среди самых современных носимых устройств. Однако Zepp пытается дифференцировать свои устройства, используя датчик частоты сердечных сокращений, чтобы предоставлять пользователям информацию о стрессе. Компания заявила, что эта функция мониторинга стресса появится в будущем обновлении OTA.

Серия Zepp E также имеет 11 спортивных режимов, включая ходьбу, бег в помещении и на открытом воздухе, езду на велосипеде, плавание, скалолазание и многое другое. Умные часы имеют водонепроницаемость до 5 атм, но не имеют GPS для отслеживания местоположения.