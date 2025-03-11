HTC представила бюджетный смартфон Wildfire E5 Plus

Компания HTC анонсировала новый смартфон начального уровня Wildfire E5 Plus, который выделяется современным дизайном и доступными характеристиками.

Устройство оснащено основной камерой на 50 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп и дисплеем размером 6,745 дюйма с разрешением 720p+ и частотой обновления 90 Гц.

Wildfire E5 Plus работает на чипе Unisoc Tiger T606 и имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает зарядку через USB-C. Смартфон работает на Android 14 и не поддерживает 5G, только 4G.

Устройство будет сначала доступно во Вьетнаме по цене 2 379 000 вьетнамских донгов (около 93 долларов США), при этом в компании пока не раскрывают подробности о наличии устройства на других рынках.

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