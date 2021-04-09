HTC намерена презентовать новые смартфоны во втором квартале 2021 года

HTC во втором квартале намерена представить новые продукты, среди которых, по данным источника, будут 5G-смартфоны и AR/VR-устройства.

Стоит напомнить, что компания HTC уже давно находится в убытке, при этом она не закрывает свой бизнес и не сокращает штат специалистов.

По данным издания DigiTimes, компания HTC в текущем квартале покажет несколько новых 5G-смартфонов и расширит ассортимент семейства VIVE.

Предположительно, будут выпущены AR/VR системы для учебы и рабочих задач.

О том, что тайваньский производитель готовится к выпуску новых смартфонов указывает недавнее снижение цены на HTC U20 5G.

Издание отмечает, что выпуск новинок от HTC может быть перенесен из-за дефицита микросхем.