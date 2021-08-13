Honor наконец-то выпустила свою первую линейку флагманских смартфонов премиум-класса после отделения от Huawei в начале этого года. Серия Honor Magic3 была запущена в родной стране компании, Китае.

После презентации во время интервью генеральный директор Honor Джордж Чжао рассказал о глобальном запуске смартфонов Honor. Он сказал, что теперь компания сосредоточится на возобновлении деятельности в более чем 50 странах мира.

Он добавил, что сейчас компания готовится к глобальному запуску смартфонов серии Honor 50 примерно в 30 странах. Для тех, кто не в курсе, модельный ряд был запущен в Китае пару месяцев назад в июне. Недавно выпущенная серия Honor Magic3 также будет запущена во всем мире, но китайская компания не сообщает о сроках.

Honor была вынуждена отказаться от GMS на своих устройствах, когда компания была суббрендом Huawei, учитывая, что Соединенные Штаты ввели санкции против китайского технологического гиганта, запретив ему использовать Google или любую технологию, созданную американской фирмой.

Джордж Чжао также признал, что рыночная доля компании на зарубежном рынке снизилась почти до нуля. Он добавляет, что сейчас бренд сосредоточен на восстановлении своего бизнеса примерно в 50 странах, в которых он ведет свою деятельность.

Благодаря поддержке Google Mobile Services и новых многообещающих устройств, выпущенных на рынок, Honor надеется сделать V-образный подъем и стать одним из ведущих брендов смартфонов. Еще неизвестно, удастся ли компании достичь своей цели.

Источник — Astera.