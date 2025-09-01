Honor X9c 5G: надёжный дизайн и долгий срок службы батареи

Honor X9c 5G ориентирован на прочность, качество дисплея и длительное время работы, отличаясь от конкурентов в среднем ценовом сегменте Индии, таких как iQOO, Motorola и Realme. Модель является преемником Honor X9b и предлагает ряд целевых улучшений без кардинальных изменений.

С точки зрения дизайна, X9c сертифицирован по стандарту SGS 5-star drop resistance и выдерживает падения, удары и контакт с водой благодаря двойному закаленному стеклу, подэкранной амортизирующей прослойке и трёхслойной водозащите (IP65M). Несмотря на батарею ёмкостью 6 600 мА·ч, смартфон остаётся тонким и лёгким (7,98 мм, 189 г). Камера выполнена в стиле «роскошных часов», а задняя матовая панель устойчива к отпечаткам. Цвета — Jade Cyan и Titanium Black, при этом циановый вариант особенно заметен.

Дисплей X9c — 6,78-дюймовый изогнутый AMOLED с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Производитель заявляет пиковую яркость до 4 000 нит, что обеспечивает отличную читаемость на улице и насыщенные цвета при 437 ppi. Добавлена высокочастотная ШИМ-димминг 3 840 Гц для защиты глаз. Минусы — отсутствие HDR для потокового видео и небольшое вторжение выреза под фронтальную камеру в обзор экрана.

Стереодинамики обеспечивают громкий звук с чёткой речью, но высокие частоты могут быть резкими на максимальной громкости, а басы уступают конкурентам. Поддерживается Hi-Res аудио как по проводным, так и по беспроводным подключениями.