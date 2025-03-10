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Honor X60 GT может получить Snapdragon 8+ Gen 1 и АКБ на 8000 мАч

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Компания iQOO планирует представить серию телефонов среднего класса Z10 в Китае в конце этого месяца или в апреле. Линейка будет включать модели под брендом Turbo, такие как Z10 Turbo с процессором Dimensity 8400 и Z10 Turbo Pro с новым Snapdragon 8s Elite.

Инсайдер Panda is Bald сообщил, что один из конкурентов Z10 будет оснащён аккумулятором ёмкостью 8000 мАч и чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1, однако не раскрыл название устройства.

Также было уточнено, что этот телефон не принадлежит брендам Redmi или Oppo, что вызвало предположения о возможной связи с Honor.

В 2023 году Honor выпустила серию Honor X50, а в начале 2024 года анонсировала X50 GT с Snapdragon 8+ Gen 1 и аккумулятором на 5800 мАч.

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