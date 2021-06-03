Опубликовано живое фото нового смартфона Honor X20

Honor анонсировала смартфон Honor X10 в мае прошлого года, а в июле выпустила Honor X10 Max. Согласно популярному типстеру Digital Chat Station, Honor запустит линейку Honor X20 после Honor X50, запуск которой запланирован на 16 июня . Типстер также поделился реальным изображением X20.

Живой снимок Honor X20 показывает, что у него привлекательная задняя панель градиентного цвета. В верхнем левом углу задней панели телефона находится система с тремя камерами и 64-мегапиксельным объективом. На правом торце устройства есть качелька регулировки громкости.

Предшественник Honor X10 отличался дисплеем без выемки и всплывающей селфи-камерой. О дизайне передней панели телефона нет ни слова. Следовательно, еще неизвестно, будет ли модель-преемник иметь дисплей без выемки и всплывающую камеру, как и предыдущая модель.

Ходят слухи, что Honor X20 может быть оснащен 6,67-дюймовым ЖК-экраном IPS, который поддерживает разрешение Full HD+. Вероятно, он будет поддерживать высокую частоту обновления. Недавняя утечка утверждала, что он может быть оснащен набором микросхем Dimensity 1200.

В телефоне, вероятно, будет батарея емкостью 4200 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 66 Вт. Другие его подробности пока не сообщаются. Вероятно, серия Honor X20, в которую могут входить такие телефоны, как Honor X20, X20 SE и X20 Pro, может дебютировать в июле.

Источник — Astera.ru.