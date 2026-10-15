Honor Win 2 протестировали с новым 2-нм процессором Snapdragon

В базе Geekbench обнаружены результаты тестирования готовящегося к выпуску смартфона Honor Win 2. Устройство под обозначением BRM-AN00 оснащено процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, изготовленным по 2-нм технологии.

В одноядерном испытании смартфон получил 4141 балл, а в многоядерном — 11 514 баллов. Графическая подсистема набрала 34 695 баллов в тесте OpenCL.

По данным тестирования, устройство работает под управлением Android 17 и оснащено 16 ГБ оперативной памяти. Максимальная частота производительных ядер процессора достигает 5,01 ГГц.

Ранее сообщалось, что Honor Win 2 получит аккумулятор ёмкостью более 10 000 мА·ч, систему активного охлаждения и дисплей с разрешением 2K. Сертификационные документы также указывают на поддержку зарядки мощностью 100 Вт.

Официальная презентация смартфона запланирована в Китае на 21 октября. На ней производитель должен раскрыть окончательные характеристики и стоимость устройства.