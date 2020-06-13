Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон

Huawei и Honor уже несколько лет выпускают ноутбуки, но все они не являются игровыми.

Их можно использовать для рабочих или мультимедийных задач, но запускать на них игры в высоком разрешении и на максимальных настройках нельзя.

По данным инсайдера, сейчас Honor готовит свой первый игровой ноутбук и новую модель смартфона с большим экраном.

Про игровой ноутбук китайской компании информации нет, даже неизвестно какая платформа для него будет выбрана.

Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.

Предположительно диагональ дисплея будет более 7-дюймов, и скорее всего это будет преемник Honor 8X Max, который оснащен 7,12-дюймовым экраном.