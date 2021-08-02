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Honor выпустила тизер серии Magic 3

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Компания Honor выпустила очередной тизер своей новой серии смартфонов Magic 3. Генеральный директор компании недавно принял участие в предстоящей конференции, посвященной новым технологиям, и одна из основных тем была посвящена технологиям искусственного интеллекта, которые появятся в серии Magic 3.

Во время конференции Чжао Мин, генеральный директор китайского производителя смартфонов, будет работать с бывшим ведущим CCTV Чжаном Цюаньлином и шахматным гроссмейстером Не Вэйпином, чтобы обсудить будущее ИИ и различные преимущества, которые он может предложить миру.

Honor выпустила тизер серии Magic 3

На данный момент компания не раскрывает каких-либо подробностей об этих системах искусственного интеллекта. Хотя мы, вероятно, можем ожидать, что это будет связано с системой камеры устройства, батареей и многим другим. Для тех, кто не знает, серия будет оснащаться процессором Qualcomm Snapdragon 888 +, а также другими первоклассными характеристиками и функциями. Вариант Pro также имеет более одного датчика основной задней камеры.

Источник — Astera.

Honor
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