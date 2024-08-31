Honor внедряет в Magic V3 технологию защиты от близорукости

Honor представила новую технологию защиты глаз под названием AI Defocus, которая дебютирует в складном смартфоне Magic V3.

Технология предназначена для снижения риска развития близорукости. Она работает за счёт использования нескольких сегментов с микролинзами по краям экрана, что помогает фокусировать свет на периферической сетчатке.

Близорукость возникает, когда изображение фокусируется перед сетчаткой. Хотя очки могут помочь, они не всегда предотвращают прогрессирование болезни. AI Defocus воссоздаёт эффект, похожий на специальные линзы, которые помогают исправить фокусировку.

Лабораторные тесты показали, что использование Honor Magic V3 с этой технологией может уменьшить близорукость в среднем на 13° всего за 25 минут. При этом изображение на экране почти не меняется, хотя в некоторых случаях могут немного измениться оттенки объектов.