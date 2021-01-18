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Honor V40 получит систему GPU Turbo X для повышения производительности в играх

18.01.2021 23:27

22 января китайская компания Honor, которая теперь является отдельным производителем, представит новый смартфон Honor V40 5G.
Этот мощный 5G аппарат создан на платформе MediaTek Dimensity 1000 Plus. Этот процессор по производительности уступает флагманскому решению от Qualcomm, при этом он считается полноценным игровым чипом.

Honor V40 получит систему GPU Turbo X для повышения производительности в играх
Honor накануне в тизерных изображения раскрыла новую информацию про Honor V40 5G.

В этом смартфоне реализуют современную технологию GPU Turbo X. Она позволит в играх улучшить производительность графической системы.

Пока неизвестно как именно GPU Turbo X будет работать в играх. Вся информация о системе будет раскрыта на презентации в пятницу.

Honor V40 5G получит 6,72-дюймовый AMOLED экран с частотой обновления 120 Гц и сенсорным слоем с частотой обновления 300 Гц.

Honor V40 получит систему GPU Turbo X для повышения производительности в играх
Фронтальная двойная камера в смартфоне будет расположена в овальном отверстии экрана в верхнем левом углу.

На тыльной стороне устройства разместят большой блок с основной 50 Мп камерой, 8 Мп широкоугольной камерой и 2 Мп датчиком для макросъёмки. Сканер отпечатка пальца будет размещен под экраном.

 

Смартфонам бренда Honor вернут сервисы Google

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