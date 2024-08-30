Honor троллит Samsung и ее смартфон Galaxy Z Fold

На выставке IFA 2024, которая пройдет в Германии с 6 по 10 сентября, компания Honor планирует представить свой новый складной смартфон Magic V3. В преддверии этого события Honor решила подшутить над корейским брендом Samsung.

Для этого они пригласили известного британского мастера гравировки Грэма Шорта, который в течение 90 часов ручной работы выгравировал на 9,2-мм шарнире смартфона микроскопическое извинение.

В этом послании Honor обращается к владельцам Samsung Galaxy Z Fold, выражая сожаление о том, что они выбрали телефон, который не всегда удобно носить и который обещал много, но, возможно, не оправдал ожиданий.

Honor признает, что с выходом Magic V3 пользователи могут почувствовать себя обманутыми, ведь новый смартфон более тонкий, легкий и прочный.

Компания отметила, что понимает разочарование покупателей и считает, что они заслуживают лучшего. В пресс-релизе директор по маркетингу Honor Europe подчеркнул, что они осознавали, как их новинка может повлиять на владельцев Galaxy Z Fold6, и поэтому решили выпустить это послание с извинениями.