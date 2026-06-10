Honor разрабатывает компактный игровой планшет Win Pad Mini с OLED-экраном и флагманским чипом

Компания Honor работает над новым игровым планшетом компактного формата, который может войти в линейку Win. По предварительным данным, устройство получит около 8-дюймовый OLED-дисплей с ультратонкими рамками и высокой частотой обновления.

Сообщается, что в качестве аппаратной платформы рассматривается флагманский чип серии Snapdragon 8 Elite от Qualcomm. Ожидается, что новинка будет ориентирована на высокую производительность и мобильный гейминг.

По имеющейся информации, устройство может получить одну из самых ёмких батарей среди компактных планшетов на рынке, однако остальные характеристики пока не раскрываются. В рамках этой же линейки ранее уже были представлены игровые смартфоны и ноутбуки, а также обновлённые модели серии Win Turbo.

Параллельно обсуждаются планы выпуска новых игровых смартфонов, которые могут выйти в Китае до конца года. Предполагается, что планшет Win Pad Mini может быть представлен одновременно с обновлённой серией устройств.

Также упоминается разработка отдельного флагманского смартфона с дисплеем 2K и высокой частотой обновления, аккумулятором повышенной ёмкости, системой активного охлаждения, продвинутой камерой и расширенным набором функций безопасности. Возможным названием устройства называют одну из старших моделей будущей линейки.

По предварительным данным, будущая серия смартфонов может включать несколько версий с разными уровнями производительности — от базовой модели с экраном 1,5K до более мощных конфигураций на базе различных версий Snapdragon 8 Elite.