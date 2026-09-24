Honor раскрыла цену флагманского Magic 9 до презентации

Компания Honor заранее объявила стоимость одной из версий своего нового флагманского смартфона Magic 9. Информацию о цене модификации с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти раскрыл глава компании Ли Цзянь.

На старте продаж такая версия Honor Magic 9 будет доступна за 5999 юаней, что соответствует примерно 895 долларам. Позднее рекомендованная стоимость устройства увеличится до 6499 юаней, или около 970 долларов.

Цены других вариантов смартфона производитель пока не назвал. В официальном магазине уже появились сведения о конфигурациях с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, 12/512 ГБ, а также топовой версии с 16 ГБ ОЗУ и накопителем объёмом 1 ТБ.

Одним из главных нововведений Honor Magic 9 станет усовершенствованная система камер, созданная при участии немецкой компании ARRI. Производитель подтвердил наличие сразу двух камер с разрешением 200 Мп. Для селфи и видеосвязи предусмотрен 55-мегапиксельный фронтальный модуль.

За обработку изображений будет отвечать отдельный процессор H1. Смартфон также получит фирменный режим съёмки с цветопередачей ARRI и поддержку формата LogC3, рассчитанного в том числе на более гибкую последующую обработку видео.

Дополнительное внимание Honor уделила возможностям телеобъектива. Заявлено эквивалентное фокусное расстояние до 500 мм, что должно расширить возможности устройства при съёмке удалённых объектов.

Официальная презентация линейки Honor Magic 9 запланирована на 28 сентября в Пекине. На мероприятии компания должна раскрыть полные характеристики новых моделей, а также объявить цены всех доступных конфигураций.

Предыдущее поколение серии появилось в России в феврале 2026 года. Honor Magic 8 Pro получил процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, аккумулятор ёмкостью 7100 мАч и 200-мегапиксельный телеобъектив. На старте российских продаж устройство стоило 119 990 рублей.