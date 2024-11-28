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Honor раскрыл дизайн флагмана Honor 300 Ultra и начал прием предзаказов

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Компания Honor анонсировала новую серию смартфонов Honor 300, в которую входят модели Honor 300, 300 Pro и 300 Ultra.

Китайская компания официально раскрыла внешность флагманской модели Honor 300 Ultra, которую можно предзаказать на официальном сайте. Запуск новинки запланирован на 2 декабря.

Honor 300 Ultra имеет изогнутый экран с отверстием для камеры, на задней стороне расположена тройная камера с уникальным дизайном и красным брендированием.

Honor 300 Ultra имеет изогнутый дисплей с разрешением 1.5K и предлагается в двух вариантах памяти: 12 ГБ ОЗУ с 512 ГБ встроенной памяти и 16 ГБ ОЗУ с 1 ТБ. В основе аппарата лежит процессор Snapdragon 8 Gen3.

Камера смартфона включает 50-мегапиксельный перископический телеобъектив и поддерживает функции искусственного интеллекта для улучшения изображений. Honor 300 Ultra уже доступен для предзаказа на официальном сайте производителя.

Honor раскрыл дизайн флагмана Honor 300 Ultra и начал прием предзаказов Honor раскрыл дизайн флагмана Honor 300 Ultra и начал прием предзаказов

Honor 300 Ultra
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