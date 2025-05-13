Honor провел старт продаж часов Watch 2i: 109 режимов и AMOLED-дисплей

На российском рынке стартовали продажи умных часов Honor Choice Watch 2i, сочетающих в себе широкий функционал для здоровья и спорта, яркий AMOLED-дисплей и продолжительное время автономной работы. Новинка доступна в черном и белом цветах по цене 4490 рублей, при этом с 13 мая по 13 июня действует скидка в размере 1000 рублей.

Часы оснащены 1,85-дюймовым AMOLED-экраном с тонкими рамками и полезной площадью дисплея 75%. Высокая яркость и контрастность обеспечивают хорошую читаемость даже под прямыми солнечными лучами. Поддерживаются функции активации экрана при поднятии запястья и Always-On Display.

За автономность отвечает аккумулятор повышенной емкости в сочетании с функциями энергосбережения — производитель заявляет до 14 дней работы без подзарядки. Благодаря этому часы подойдут как для повседневного использования, так и для поездок.

Корпус устройства защищён от влаги и пыли по стандарту IP68, а ремешок изготовлен из мягкого, устойчивого к износу материала. Часы поддерживают 109 спортивных режимов, включая как привычные (бег, ходьба, велоспорт), так и более специфические — танцы, греблю, фехтование. Автоматическое определение активности упрощает начало тренировки.

Функции мониторинга включают отслеживание пульса, фаз сна, включая дневной отдых, а также анализ активности и уведомления. Интерфейс оптимизирован под крупный экран и позволяет быстро получать доступ к ключевым данным. Также доступна персонализация с помощью сотен циферблатов и виджетов.

Honor Choice Watch 2i можно приобрести в сетях «М.Видео», «Эльдорадо», DNS, МТС и «Мегафон».