Компания Honor подтвердила планы вывести на европейский рынок два смартфона серии Magic9. В январе 2027 года в Великобритании представят Magic9 Pro Max и Magic9 Lite+. Базовая версия Magic9 в международный анонс пока не включена.

Старшая модель получит 6,8-дюймовый LTPO OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 и основную камеру разрешением 200 Мп. Предусмотрен также перископический телеобъектив на 200 Мп с оптическим увеличением 3,5 раза.

Ёмкость аккумулятора Magic9 Pro Max составит 8000 либо 8800 мА·ч в зависимости от региона. Смартфон поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 80 Вт.

Младшему Magic9 Lite+ приписывают процессор Snapdragon 6 Gen 5 и аккумулятор на 11 000 мА·ч. Однако окончательные характеристики этой модели ещё не подтверждены производителем. Европейские цены устройств компания пока не раскрыла.