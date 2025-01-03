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Honor представила в Европе среднебюджетный Magic7 Lite с АКБ на 6600 мАч

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Компания Honor анонсировала новый смартфон среднего класса Magic7 Lite, который поступит в продажу в Европе.

Honor представила в Европе среднебюджетный Magic7 Lite с АКБ на 6600 мАч

Устройство оснащено AMOLED-дисплеем, чипсетом Snapdragon 6 Gen 1 и основной камерой на 108 Мп. Главное отличие от предыдущей модели — аккумулятор ёмкостью 6600 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт.

Magic7 Lite стал преемником Magic6 Lite, но по сравнению с ним изменения минимальны. Новый аккумулятор из углеродного кремния обеспечивает большую мощность и выдерживает экстремальные температуры.

Смартфон работает на Android 14 с интерфейсом MagicOS 8.0 и предлагает 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 256 или 512 ГБ встроенной памяти без возможности расширения.

В камере установлены 108-мегапиксельный основной модуль и 5-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль, а фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

Дисплей размером 6,78 дюйма поддерживает частоту обновления 120 Гц. Honor Magic7 Lite защищён от воды и пыли по стандарту IP64 и будет доступен в двух цветах.

Цена на смартфон начинается от 399 фунтов стерлингов (около 51 000 руб.), и он появится в продаже 15 января 2025 года в различных магазинах Великобритании.

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