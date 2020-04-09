Honor представила смартфоны Honor Play 4T и Play 4T Pro

Меню
Поиск

USD/RUB: 74.61 EUR/RUB: 81.09 BTC/USD: 8756.9

10 мая : пятница

ТОП новости

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Honor представила смартфоны Honor Play 4T и Play 4T Pro

09.04.2020 21:07

Honor расширила модельный ряд смартфонов двумя новинками — Honor Play 4T и Play 4T Pro.
Смартфоны очень отличаются между собой по ряду решений. Так, в Honor Play 4T сканер расположили на тыльной стороне, а в Play 4T Pro он расположен под экраном.

Также в старшей версии фронтальную камеру разместили в отверстии, а в Play 4T модуль размещен в каплевидном вырезе.

Honor Play 4T прилучил не самый производительный процессор — Kirin 710A, но его достаточно для основных задач, тем более что в аппарате доступно 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной.

В смартфоне установлен 6,4 дюймовый дисплей с разрешением HD+. На тыльной стороне размещена камера с датчиками на 48 и 2 Мп. Фронтальный модуль камеры на 8 Мп. Батарея имеет емкость на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Производитель в устройстве не стал устанавливать NFC и применил порт micro-USB.

Honor Play 4T Pro уже предлагается с процессором Kirin 810, 6 либо 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-накопителем.

Дисплей в старшей модели 6,3-дюймовый, выполненный по технологии OLED. Его разрешение составляет Full HD+. Фронтальная камера в модели на 16 Мп, а тыльная тройная с датчиками 48, 8 и 2 Мп.

Батарея в смартфоне на 4000 мАч и она уже с поддержкой быстрой 22,5 Вт зарядки. NFC в смартфоне нет, но есть порт USB-C. Стоимость Honor Play 4T Pro составляет 210 долларов.

Просмотры:

Метки: , ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги