Honor представила смартфоны Honor Play 4T и Play 4T Pro

Honor расширила модельный ряд смартфонов двумя новинками — Honor Play 4T и Play 4T Pro.

Смартфоны очень отличаются между собой по ряду решений. Так, в Honor Play 4T сканер расположили на тыльной стороне, а в Play 4T Pro он расположен под экраном.

Также в старшей версии фронтальную камеру разместили в отверстии, а в Play 4T модуль размещен в каплевидном вырезе.

Honor Play 4T прилучил не самый производительный процессор — Kirin 710A, но его достаточно для основных задач, тем более что в аппарате доступно 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной.

В смартфоне установлен 6,4 дюймовый дисплей с разрешением HD+. На тыльной стороне размещена камера с датчиками на 48 и 2 Мп. Фронтальный модуль камеры на 8 Мп. Батарея имеет емкость на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Производитель в устройстве не стал устанавливать NFC и применил порт micro-USB.

Honor Play 4T Pro уже предлагается с процессором Kirin 810, 6 либо 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-накопителем.

Дисплей в старшей модели 6,3-дюймовый, выполненный по технологии OLED. Его разрешение составляет Full HD+. Фронтальная камера в модели на 16 Мп, а тыльная тройная с датчиками 48, 8 и 2 Мп.

Батарея в смартфоне на 4000 мАч и она уже с поддержкой быстрой 22,5 Вт зарядки. NFC в смартфоне нет, но есть порт USB-C. Стоимость Honor Play 4T Pro составляет 210 долларов.