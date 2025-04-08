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Honor представила смартфон среднего ценового сегмента Honor 400 Lite

Автор На чтение 1 мин Просмотров 69 Опубликовано

Компания Honor анонсировала свой новый среднебюджетный смартфон — Honor 400 Lite. Устройство имеет хорошие характеристики, поддержку II-функций и прочный корпус.

Honor представила смартфон среднего ценового сегмента Honor 400 Lite

Основные характеристики

Honor 400 Lite оснащен процессором MediaTek Dimensity 7025, обеспечивающим высочайшую производительность, подходящую как для повседневных задач, так и для игр. Смартфон поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти и имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP65. Также он прошел испытания на прочность и не разобьется при падении с высоты 1,8 метра.

Камеры и аккумулятор

На задней панели устройства расположены две камеры: основная на 108 Мп с оптическим зумом и датчик мощности на 5 Мп для портретов. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп. Батарея определения 5230 мАч, зарядное устройство мощностью до 35 Вт.

Honor представила смартфон среднего ценового сегмента Honor 400 Lite

Дисплей и ОС

Смартфон имеет AMOLED-экран размером 6,7 дюйма с разрешением 2412 × 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Honor 400 Lite работает на базе MagicOS 9.0, основанной на Android 15.

Доступность и цвет

Honor 400 Lite будет доступен в трех цветах: бирюзовом, серебристом и черном. Он поддерживает две SIM-карты и будет продаваться весной 2025 года, хотя стоимость пока не объявлена. В комплекте будет кабель, блок питания и силиконовый чехол.

Honor представила смартфон среднего ценового сегмента Honor 400 Lite Honor представила смартфон среднего ценового сегмента Honor 400 Lite

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