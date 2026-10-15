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Honor представила систему охлаждения с двумя вентиляторами для Win 2

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Honor раскрыла особенности системы охлаждения Dongfeng Twin-Star Turbo Cooling, разработанной для игрового смартфона Win 2.

В конструкции используются два встроенных вентилятора, которые обеспечивают отвод тепла от процессора, корпуса, задней панели и дисплея.

По заявлению производителя, система способна снижать общую температуру смартфона на 14,4 градуса, а температуру процессора — на 15,5 градуса. В режиме ускоренного охлаждения снижение температуры устройства на 10 градусов может занимать около 50 секунд.

Пользователи смогут выбирать автоматическое управление вентиляторами или самостоятельно настраивать скорость их вращения. Предусмотрены четыре стандартных режима и дополнительные параметры регулировки.

В компании также сообщили, что вентиляторы прошли испытания на долговечность и соответствуют заявленным требованиям защиты от пыли и влаги.

Система предназначена для работы с процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Полноценная презентация Honor Win 2 состоится 21 октября в Китае.

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