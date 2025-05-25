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HONOR представила планшет Pad 10 с экраном 12,1 дюйма и чипом Snapdragon 7 Gen 3

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Компания HONOR анонсировала выпуск нового планшета среднего ценового сегмента — HONOR Pad 10. Устройство вышло на глобальный рынок и предлагает пользователям сочетание производительности и крупных габаритов при умеренной стоимости.

HONOR представила планшет Pad 10 с экраном 12,1 дюйма и чипом Snapdragon 7 Gen 3

В основе планшета лежит процессор Snapdragon 7 Gen 3, поддерживаемый 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Модель оснащена 12,1-дюймовым IPS LCD-дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 500 нит.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10 100 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 35 Вт. Устройство получило по 8 мегапикселей у основной и фронтальной камер, а также поддержку беспроводных модулей Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

HONOR Pad 10 работает под управлением Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0. Толщина корпуса составляет 6,29 мм, вес — 525 граммов. Планшет поступит в продажу в двух цветовых вариантах: голубом и сером.

На европейском рынке цена новинки составила 400 евро.

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