Honor представила планшет MagicPad 3 Pro с OLED-экраном 165 Гц

Компания Honor анонсировала новую версию планшета MagicPad 3 Pro с диагональю 12,3 дюйма, уменьшив размеры по сравнению с моделью на 13,3 дюйма, представленной ранее. Основное изменение связано с дисплеем: вместо IPS-панели теперь используется OLED-экран с частотой обновления 165 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит, тогда как предыдущая версия ограничивалась 1100 нит. Также отмечаются более глубокий черный цвет, высокий контраст, узкие рамки толщиной 3,9 мм и ШИМ-регулировка яркости на уровне 5280 Гц для снижения нагрузки на глаза.

Устройство работает на базе процессора Snapdragon 8 Gen 5, который немного уступает Snapdragon 8 Elite Gen 5, применяемому в старшей модели. Разница в производительности может проявляться при ресурсоемких задачах, включая игры и обработку видео, однако для повседневного использования этого уровня достаточно.

Сокращение размеров сказалось на габаритах и весе: толщина корпуса составляет 4,8 мм, а вес — около 450 граммов, что меньше по сравнению с 5,8 мм и 595 граммами у версии с большим экраном. При этом емкость аккумулятора уменьшилась с 12 450 до 10 100 мА·ч.

Планшет поддерживает режим, приближенный к работе на ПК, подключение внешних дисплеев и совместим с клавиатурным чехлом, который готовится к выпуску.

Продажи устройства уже стартовали в Китае. Базовая версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти стоит 3999 юаней, что составляет примерно 54 000 рублей по текущему курсу, а конфигурация с 16 ГБ и 512 ГБ оценивается в 5699 юаней — около 77 000 рублей.

Информация о выходе модели на других рынках пока не раскрыта.