Honor представила недорогой смартфон GT для геймеров с ИИ и Snapdragon 8 Gen 3

Компания Honor анонсировала свой первый игровой смартфон под названием Honor GT, позиционируя его как доступное устройство с высокой производительностью для молодых геймеров.

Honor GT оснащён мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, который показывает более 2 миллионов баллов в тесте AnTuTu и обеспечивает отличную производительность в играх. Смартфон включает уникальные функции, такие как водяное 3D-охлаждение, термопасту с высокой теплопроводностью и технологию ИИ для улучшенной синхронизации кадров.

У устройства 6,7-дюймовый AMOLED экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, а также батарея на 5300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 100 Вт. Honor GT также имеет специальные стереодинамики для объемного звучания и поддержку Wi-Fi 7.

Смартфон доступен в нескольких конфигурациях памяти и ценах, начиная с 2199 юаней (около 31 400 рублей) за модель с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.