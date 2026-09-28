Honor представила Magic 9 Super Edition с батареей на 11 000 мА·ч

Honor представила в Китае смартфон Magic 9 Super Edition — версию Magic 9 с увеличенной батареей и расширенным набором характеристик.

Устройство получило 6,81-дюймовый OLED-экран с разрешением 2788 × 1280 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Максимальная локальная яркость заявлена на уровне 10 000 нит.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 11 000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт. За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1.

Основная камера включает 200-мегапиксельный сенсор Samsung с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный телеобъектив с трехкратным оптическим зумом и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль. Фронтальная камера получила разрешение 50 Мп.

Magic 9 Super Edition работает на MagicOS 11 на базе Android 17 и поддерживает Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, инфракрасный порт и две SIM-карты. Также предусмотрена защита по стандартам IP68, IP69 и IP69K.

В Китае смартфон будет доступен в версиях 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ по цене от 4499 до 5499 юаней.