Honor представила компактный флагман iPh Magic 8 Pro Air

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Компания Honor анонсировала новый смартфон iPh Magic 8 Pro Air, который привлекает внимание оригинальным дизайном и компактными размерами. Толщина корпуса составляет всего 6,1 мм, а вес — 155 грамм, при этом ёмкость аккумулятора достигает 5500 мАч, что обеспечивает долгую автономную работу.

Устройство оснащено чипсетом Dimensity 9500, а система камер получила продвинутый 64-мегапиксельный телевик с оптической стабилизацией изображения (OIS), что позволяет делать качественные снимки даже при движении.

Стартовая версия смартфона с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти поступает в продажу по цене от 4999 юаней, что примерно соответствует 56 000 рублей.

