HONOR представила бюджетный смартфон Play 80 Plus на фоне дефицита компонентов

Компания HONOR анонсировала смартфон Play 80 Plus, который позиционируется как бюджетная модель, однако получил более высокую цену из-за дефицита комплектующих и роста себестоимости производства.

Устройство оснащено 6,6-дюймовым TFT-дисплеем с разрешением 1604×720 пикселей и процессором Snapdragon 4 Gen 4 в связке с 6 ГБ оперативной памяти в базовой версии. Основная камера представлена одним модулем на 13 Мп с диафрагмой f/1.8, фронтальная — 5 Мп.

В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 7500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Устройство работает на оболочке MagicOS 10 на базе Android 16 и будет доступно в нескольких цветах, включая золотой, голубой и черный.

Несмотря на заявленные характеристики, стоимость модели составит около 1700 юаней (примерно 18 тыс. рублей), а версия с 8/256 ГБ памяти оценивается примерно в 23 тыс. рублей.

