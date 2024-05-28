Honor представил новые недорогие и легкие наушники

Honor, известный производитель техники, представил свою новую разработку — беспроводные наушники Honor Earbuds X7, которые сочетают доступность цены и высококачественный звук.

Эти наушники могут похвастаться привлекательным дизайном и невероятно легким весом — всего 3,8 грамма каждый. Они доступны в двух цветах: мятном и белом.

Овальная форма наушников, напоминающая гладкий камень, делает их удобными и приятными на ощупь. Время работы наушников с зарядным кейсом достигает 40 часов, а без него — 9 часов.

Интересно, что всего за 10 минут быстрой зарядки можно использовать наушники в течение 3 часов.

Honor Earbuds X7 стоимостью 3,7 тыс. рублей оснащены высокомолекулярной композитной титановой диафрагмой и 10-миллиметровым динамическим излучателем.

Они поддерживают высококачественное звучание благодаря технологии HiFi5 DSP и обладают функциями управления касанием, поиска наушников и голосового ассистента YOYO.

Наушники имеют защиту от пыли и воды в соответствии со стандартом IP54 и поддерживают Bluetooth 5.3, а также обеспечивают шумоподавление во время звонков.