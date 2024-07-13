Компания Honor представила легкий ноутбук MagicBook Art 14 с OLED-экраном

Honor представила свой новый ноутбук Honor MagicBook Art 14, получивший OLED-экран и функции ИИ, которые становятся новым трендом в мире электронных устройств.

MagicBook Art 14 является тонким ноутбуком с толщиной 1 см, а также легким устройством весом в 1 кг. Несмотря на свой вес и толщину, MagicBook Art 14 имеет мощный аккумулятор, который позволяет работать до 9,5 часа без подзарядки.

Он также имеет полный набор портов, включая Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI и разъем для наушников.

Наиболее примечательной особенностью ноутбука является его 14-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с высоким разрешением и плавной частотой обновления 120 Гц. Экран обладает высокой яркостью и точной цветопередачей.

MagicBook Art 14 оснащен процессорами Intel Core Ultra 5 и Core Ultra 7, а также имеет до 32 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища.

Он также предлагает функции искусственного интеллекта, такие как интеллектуальный поиск, вопросы и ответы, сводка документов, а также аудио- и видеофункции с использованием искусственного интеллекта.

MagicBook Art 14 обеспечивает безопасность и конфиденциальность пользователей с помощью магнитной камеры «Smart Eye», которая позволяет физически закрывать камеру.

Цена на Honor MagicBook Art 14 начинается от 7999 юаней, а это около 96 тыс. рублей, и варьируется в зависимости от конфигурации.