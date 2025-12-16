Главная » Новости

Honor Power 2 раскрыт: характеристики, батарея 10 080 мА·ч и начало продаж

Компания Honor готовится представить новую серию смартфонов Honor Win в Китае в конце месяца. Предполагается, что одним из анонсов станет Honor Power 2 — преемник оригинального Honor Power с аккумулятором 8 000 мА·ч, релиз которого ожидается в начале 2026 года. Недавняя утечка от инсайдера Digital Chat Station раскрыла ряд характеристик нового устройства.

Honor Power 2, по информации источника, будет оснащён 6,79-дюймовым OLED LTPS-дисплеем с плоской панелью и разрешением 2640 × 1200 пикселей. О частоте обновления данных пока нет.

В основе смартфона лежит процессор Dimensity 8500. Батарея увеличена до 10 080 мА·ч, с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт; функция беспроводной зарядки, вероятно, отсутствует.

Смартфон получит 16-мегапиксельную фронтальную камеру и 50-мегапиксельную основную камеру. Предположительно, устройство будет работать под управлением Magic OS 10 на базе Android 16.

Honor Power 2 предложат в трёх цветах: Snow White, Midnight Black и Sunrise Orange. По данным источника, релиз может состояться до Китайского Нового года, то есть ориентировочно в январе 2026 года.

