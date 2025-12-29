Honor Power 2 получил дизайн в стиле iPhone 17 Pro

Компания Honor готовит к выпуску смартфон Honor Power 2, который, согласно утечкам, внешне будет напоминать iPhone 17 Pro. Ожидается, что анонс устройства состоится в январе, спустя несколько недель после презентации в Китае первых моделей серии Win, ориентированных на высокую производительность.

Информацией о внешнем виде новинки поделился инсайдер Panda is Bald, опубликовавший изображение устройства в китайской социальной сети Weibo. Судя по снимку, задняя панель Honor Power 2 выполнена с вытянутым блоком камеры, включающим три объектива и светодиодную вспышку, размещённую слева. Аналогичное оформление ранее приписывалось флагману Apple — iPhone 17 Pro. Основным цветом корпуса, по данным утечки, станет оранжевый, также заявлены чёрный и белый варианты.

Помимо схожего дизайна, Honor Power 2 приписывают производительную аппаратную платформу. Ожидается, что смартфон получит процессор MediaTek Dimensity 8500, 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор ёмкостью 10 080 мА·ч. Диагональ OLED-дисплея составит 6,79 дюйма при разрешении 1.5K. Основная камера, по предварительным данным, будет оснащена 50-мегапиксельным сенсором, фронтальная — 16-мегапиксельным.

Работать устройство, как сообщается, будет под управлением Android 16 с фирменной оболочкой Magic OS 10. Официальные характеристики и дата выхода Honor Power 2 пока не подтверждены.

Отмечается, что заимствование дизайнерских решений Apple не является редкостью среди китайских производителей. Ранее схожие элементы оформления использовала Xiaomi в одной из своих моделей. По слухам, процессор Dimensity 8500 также планируется к использованию в смартфонах других брендов, включая линейки Redmi, Poco и Realme.