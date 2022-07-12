Бренд Honor представил смартфон Honor X40i в исполнении Rose Galaxy

Honor выпустила смартфон в очень оригинальной расцветке под названием Rose Galaxy.

Китайская компания выпустила рекламный ролик, посвященный Honor X40i. Этот аппарат представили в розовом цвете, но он выполнен в оригинально.

С лицевой стороны аппарат ничем не отличается от других — черный экран с вырезом под камеру, а вот задняя панель и рамка розовая.

В Honor назвали внешность Honor X40i «самым оригинальным дизайном в истории серии Honor X».

Презентация Honor X40i для заказа станет доступен с 13 июля по цене 150 долларов. В этот день еще начнут продажи телевизора Honor Smart Screen X3, новых ноутбуков и других гаджетов производителя.