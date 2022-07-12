Главная » Новости

Бренд Honor представил смартфон Honor X40i в исполнении Rose Galaxy

На чтение 1 мин Просмотров 29 Опубликовано

Honor выпустила смартфон в очень оригинальной расцветке под названием Rose Galaxy.
Китайская компания выпустила рекламный ролик, посвященный Honor X40i. Этот аппарат представили в розовом цвете, но он выполнен в оригинально.

С лицевой стороны аппарат ничем не отличается от других — черный экран с вырезом под камеру, а вот задняя панель и рамка розовая.

В Honor назвали внешность Honor X40i «самым оригинальным дизайном в истории серии Honor X».

Презентация Honor X40i для заказа станет доступен с 13 июля по цене 150 долларов. В этот день еще начнут продажи телевизора Honor Smart Screen X3, новых ноутбуков и других гаджетов производителя.

Бренд Honor представил смартфон Honor X40i в исполнении Rose Galaxy Бренд Honor представил смартфон Honor X40i в исполнении Rose Galaxy

Honor Honor X40i
Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.