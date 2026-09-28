HONOR Pad 20 Pro получил 12,1-дюймовый экран и Snapdragon 8s Gen 4

Планшет HONOR Pad 20 Pro получил 12,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3000×1872 пикселей и частотой обновления до 165 Гц. Экран оснащен матовым покрытием Paperlike, которое уменьшает количество бликов и имитирует фактуру бумаги при работе со стилусом.

В основе устройства используется процессор Snapdragon 8s Gen 4 с графикой Adreno 825. Планшет предлагается с 8 или 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Слота для карты памяти и поддержки SIM-карт нет, при этом предусмотрены Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Емкость аккумулятора составляет 10 100 мА·ч. В тестах Ferra.ru планшет проработал около 12 часов при просмотре видео, до семи часов в играх и примерно 13 часов в режиме чтения. Корпус имеет толщину 6,29 мм при массе 537 граммов.

В комплект поставки входят клавиатура, чехол и стилус Magic-Pencil 4s. Основная камера получила разрешение 13 Мп, фронтальная — 8 Мп. HONOR Pad 20 Pro работает на Android 16 с оболочкой MagicOS 10, а его стоимость составляет 54 990 рублей.