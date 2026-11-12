Honor оснастит все смартфоны серии 700 аккумуляторами на 9000 мА·ч

Honor раскрыла характеристики трёх смартфонов серии 700 перед презентацией. В линейку войдут Honor 700, Honor 700 Pro и Honor 700S. Как сообщает iXBT.com, все три модели получат аккумуляторы Qinghai Lake ёмкостью 9000 мА·ч и платформы Qualcomm. Производитель также заявил о поддержке прямой видеотрансляции в разрешении 4K.

На задней панели каждого смартфона разместят дополнительный экран. Его можно будет использовать как видоискатель при съёмке селфи на основную камеру. Honor также показала варианты оформления дисплея и упомянула напоминания об авиарейсах. На опубликованном изображении видны различия между блоками камер. У Honor 700S два модуля, у Honor 700 и Honor 700 Pro — по три.

По предварительным данным, диагональ заднего экрана составит 1,72 дюйма. Распределение конкретных чипов Snapdragon между моделями компания пока не раскрыла. Объём аккумулятора известен для всей линейки, а оценки времени работы в разных сценариях ещё предстоит проверить. Цены в предварительных материалах также не указаны.