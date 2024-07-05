Honor опубликовал тизеры и показал цветовую гамму нового Magic V3

Бренд Honor интригует поклонников и публикует новые тизерные изображения со смартфоном Magic V3, официальная премьера которого состоится 12 июля.

На последних тизерах компания продемонстрировала цветовые решения новинки. Так, Honor Magic V3 будет доступен в зеленом, белом, черном и коричневом цветах.

При этом коричневая версия получила отделку искусственной кожей, тогда как остальные варианты получат панель из стекла.

Honor позиционирует Magic V3 как самое тонкое и легкое складное устройство на рынке, толщиной менее 10 мм и весом менее 230 г.

Еще известно, что Honor Magic V3 будет оснащен флагманским процессором Snapdragon 8 Gen 3, поддержкой двусторонней спутниковой связи и новой технологией искусственного интеллекта (ИИ) для защиты глаз пользователя.

Эта технология имитирует эффект ношения очков и помогает предотвратить дальнейшее ухудшение зрения.