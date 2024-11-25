Honor официально анонсировал выпуск серии 300

Компания Honor официально объявила дату выпуска своей новой серии смартфонов 300, которая состоится 2 декабря в Китае. Это заявление сделано после анонсов конкурентов, таких как Oppo, Redmi и Vivo, которые также представят свои новые модели в конце ноября.

Серия Honor 300 будет включать три модели: стандартную 300, 300 Pro и 300 Ultra. Все три устройства имеют схожий дизайн задней панели, однако Pro и Ultra больше похожи друг на друга.

Модель 300 Ultra будет оснащена изогнутым экраном с вырезом для двух селфи-камер, в то время как стандартная 300 получит плоский дисплей с одним отверстием для фронтальной камеры. У Pro и Ultra будет тройная камера на задней панели, тогда как у обычной модели установлена двойная камера с основным датчиком на 50 Мп.

Смартфон Honor 300 будет работать на процессоре Snapdragon 7-й серии и иметь аккумулятор ёмкостью 5300 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт. Несмотря на это, толщина устройства составит всего 6,97 мм. Оно будет доступно в четырёх конфигурациях: 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ.

Модели Pro и Ultra могут быть более толстыми, но ожидается, что они поддержат беспроводную зарядку. Оба устройства также будут использовать процессор Snapdragon 8 Gen 3. Стандартная модель будет доступна в фиолетовом, зелёном, белом и сером цветах, а Pro и Ultra — как минимум в белом и чёрном.